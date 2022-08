Net op tijd voor het schooljaar: Hema in Oud-Beijerland heropent de deuren na brand

Goed nieuws voor Hema-fans in Oud-Beijerland: twee maanden nadat er in de zaak een brand woedde die veel rookschade veroorzaakte, is de winkel opnieuw geopend. Alleen het horecagedeelte is nog dicht. ,,We hebben enorm hard gewerkt zodat leerlingen nog bij ons terechtkunnen voor hun schoolspullen,’’ zegt eigenaresse Ine Lieman.

In de afgelopen dagen had menig passant al een blik naar binnen geworpen. Die nieuwsgierigheid kan vanaf nu volop worden bevredigd: de rookworsten en tompoucen zijn weer volop verkrijgbaar in de Oost-Voorstraat, evenals dames- en herenmode, producten voor de badkamer, keuken, baby- en woonkamer. ,,Veel Oud-Beijerlanders hebben ons gemist,’’ zegt Lieman, die haar zaak ‘nog mooier’ vindt dan voorheen. ,,De winkel is volgens de laatste formule ingericht.’’

Lees ook PREMIUM Hoop op doorstart bekende bandengroothandel slinkt, huur van bedrijfspand stopgezet

De brand ontstond op zaterdagmiddag 11 juni in de meterkast. Binnen een mum van tijd stond de zaak vol met zwarte rook. ,,Hulde aan de brandweer, politie en niet vergeten onze medewerkers. Door hun snelle optreden raakte niemand gewond en was het vuur snel onder controle,’’ zegt Lieman, die zelf niet in het pand aanwezig was toen het vuur ontstond. ,,Aanvankelijk dacht ik: die roetschade poetsen we wel weg. Maar dat lag toch wat ingewikkelder: de geur was overal ingetrokken. Op de vloer na moest zo’n beetje alles worden vervangen.’’

Vol versproducten

Helemaal af is de Hema nog niet. ,,Als alles volgens plan verloopt, gaat in oktober het horecagedeelte achter in de zaak open. Dat wordt een zogeheten Hema Keuken vol versproducten. We gaan zelfs onze eigen smoothies maken.’’ Of Lieman ook zelf gaat winkelen in haar nieuwe zaak? De eigenaresse, die ook de vestigingen in Numansdorp en Middelharnis uitbaat, lacht: ,,Daar heb ik geen tijd voor. Hoewel ik privé altijd een Hema bezoek als ik in een andere plaats ben.’’

divi discount

google maps websites Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.