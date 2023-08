Net nadat Mark (38) weer helemaal is opgebloeid, slaat het noodlot toe: ‘Zoveel pijn en verdriet’

Santiago Giménez bezorgt spelertjes van CKC middag om nooit te vergeten: ‘Het was één groot feest’

De kinderen van de Rotterdamse amateurclub CKC geloofden hun ogen niet. Santiago Giménez, de spits die in mei kampioen met Feyenoord werd en afgelopen zomer Mexico naar Gold Cup-winst schoot, stond ineens in hún kantine. ,,Het was één groot feest! En hij is ontzettend sympathiek.”