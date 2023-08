Nationale Restaurantweek in Rotterdam: hier eet je met korting

indebuurt.nl Dit zijn de populair­ste Dordtse jongensna­men van 1970 tot nu

Op school of het werk is het je vast wel eens overkomen: twee klasgenoten of collega’s met dezelfde naam. Heet je Johannes of Thomas? Dan ben je in Dordrecht niet de enige, want dit zijn een paar van de populairste Dordtse babynamen. Welke namen daar nog meer bij horen, zochten we voor je uit. more