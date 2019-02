'Nachtbus vol? Dan heb je vette pech'

Fotograaf Bianca (37) genomi­neerd voor Bruidsfoto Award: Ik ben een fly on the wall

14 februari Bijna onzichtbaar, zodat geen feestganger doorheeft dat ze een foto maakt, legt Bianca Rijkenbarg (37) uit Rockanje bruiloften vast. Nu is haar foto van een bruid op het strand genomineerd voor de Bruidsfoto Award 2019. ,,Ik ben een fly on the wall op zo'n dag'', zegt de vrouw met het ultieme valentijnsberoep.