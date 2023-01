Na Katendrecht en de Kop van Zuid is nu Feijenoord volop in ontwikkeling: ‘Een schrikbeeld’

met video Het bewijs staat op camera: boommarter opgedoken in Rotterdam

Het was jarenlang onzeker, maar nu is er toch echt bewijs dat Rotterdam een inwoner rijker is. De boommarter is opgedoken in een gebied aan de noordrand van de stad. Het diertje is gefilmd door een wildcamera in natuurgebied de Ackerdijkse Plassen. Tot grote blijdschap van boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten.

18 januari