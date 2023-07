Na jaren van topsport gaat dit koppel eindelijk een samen op vakantie: ‘Nu ook andere prioriteiten’

Archeoloog Jeroen Ras strijdt voor zichtbaar verleden: ‘De kosten zijn het niet’

Gebiedsmarketing en de steken die de gemeente Hoeksche Waard laat vallen. Het zou de titel van een ‘aanklacht’ kunnen zijn uit de koker van ‘eilandarcheoloog’ Jeroen Ras. Elders in den lande kan het wél, valt hem al jaren op. Daar is wél een deel van een eeuwenoude stadsmuur weer opgericht, of zijn de fundamenten van een kasteel zichtbaar gemaakt. ‘Hier lukt het niet.’