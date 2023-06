Na heftige diagnose ziet Crystal droom in duigen vallen, nu brengt ze haar eerste single uit

Werk aan de winkel voor Smitshoek en Capelle na eerste duel in finaleron­de

Capelle en Smitshoek zijn in de nacompetitie maar één wedstrijd van de derde divisie verwijderd, maar in de finale van zaterdag hebben ze wél wat goed te maken. Capelle ging dinsdagavond in Overijssel met 3-1 onderuit in het eerste duel met Genemuiden. Smitshoek verloor met dezelfde cijfers van competitietegenstander Odin’59.