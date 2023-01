Na de moord op Graciëla (21) ontbrak steeds één puzzelstukje, dankzij gouden tip werd zaak opgelost

Wel het huis, niet het beestje: man moet paard aan zijn ex geven na relatie­breuk

Cd van jou, cd van mij. In veel gevallen worden spullen en bezittingen door de helft gedeeld als stellen uit elkaar gaan. Maar hoe doe je dat als er een paard in het geding is? Twee ex-geliefden uit Numansdorp kwamen er niet uit en stapten naar de rechter. Die heeft nu geoordeeld dat het dier aan de vrouw toebehoort, simpelweg omdat zij officieel de eigenares is van dier.

20 januari