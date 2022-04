Mylène is getekend door haar familiegeschiedenis, die leest als een adembenemende thriller

Coalitie nog ver weg: Lokalen HW staat niet te juichen om samenwer­king met CDA, SGP en VVD

Het wordt nog een hele klus om een nieuw gemeentebestuur te vormen in Hoeksche Waard. Informateur Jon Hermans-Vloedbeld ziet het liefst dat een coalitie van CDA, SGP, VVD en Lokalen HW totstandkomt, maar die laatste partij betwijfelt of dat wel zo’n goede combinatie is.

13 april