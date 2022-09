Museum Land van Strijen houdt herinnering aan gedeporteerde Joodse dorpelingen levend

Vogelaar Arie neemt altijd zijn camera mee in de natuur: ‘Je moet alert zijn op geluid’

Hij staat liever achter de camera dan ervoor. Als een ‘spreker’ in beelden voelt hij zich pas écht senang. Dán kan Arie Leijdens zijn verwondering over de schoonheid van de schepping de zeggingskracht geven die daar in woord geen recht aan zou doen. En voor zijn ‘natuurkiekjes’ reist hij niet stad en land af, maar die schiet hij gewoon dichtbij in de Hoeksche Waard.

26 september