Moord in de gevangenis: Ik krijg maar niet uit mijn hoofd hoe bang die gozer moet zijn geweest

Appartemen­ten­com­plex kampt met waterover­last na aanleg glasvezel­ka­bels: ‘Het is gewoon een drama’

Zijn voortkabbelende leventje in het doorgaans zo rustige appartementencomplex staat op zijn kop. Sinds er een gat voor glasvezelkabels is geboord in het gebouw, loopt er grondwater de kelder in. Jan van der Poel heeft er slapeloze nachten van, vooral ook omdat kortsluiting op de loer ligt. Meerdere keren per dag loopt hij naar beneden om poolshoogte te nemen bij ‘het gat’.