Mooi ‘Utrechts’ doek (gekocht voor ruim 11.000 euro) blijkt schilderij van Dordrecht te zijn

Een baan scoren terwijl je een balletje trapt: jongeren voetballen samen met werkgevers

Een goal én een baan scoren. Het kan zondag tijdens een voetbaltoernooi in het Topsportcentrum Rotterdam. Jongeren en werkgevers trappen samen een balletje en leren elkaar ondertussen kennen. Met achttien openstaande vacatures krijgen de jongeren de kans een werk- of stageplek te vinden. Abou Bakr El Khabbabi en Abdelmounaim El Bounouhi organiseren het netwerktoernooi in samenwerking met leerbedrijf Alacritas.

10:03