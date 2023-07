Mooi beeld: 2 miljoen kilo aan brug netjes op z’n plek

Under the Bridge Festival denkt aan grotere namen voor toekomst, maar ‘festival moet betaalbaar blijven’

Met zo’n zevenduizend bezoekers was het Under The Bridge Festival nagenoeg uitverkocht. Voor het eerst kwamen ook internationale artiesten naar Spijkenisse. Dat smaakt voor organisator Ryan Lalay naar meer. ,,Maar het festival moet vooral betaalbaar blijven.’’