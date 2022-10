Monumentale beuken winnen Boom van het Jaar-titel niet, dus op zoek naar andere boom met goed verhaal

Yuverta College: op non-ac­tief gestelde medewerker stond niet als docent voor de klas

De medewerker van vmbo-school Yuverta in Klaaswaal die op non-actief is gesteld vanwege grensoverschrijdend gedrag, stond niet als docent voor de klas. Dat schrijft Annemarie Moons, de bestuursvoorzitter van de onderwijsorganisatie, in een brief aan alle ouders.

15 oktober