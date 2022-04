Molenaars Hoeksche Waard doen mee aan wereldrecordpoging

Gaan de molens van uw stichting meedoen?

,,In principe doen acht van onze tien molens mee. De Windlust in Westmaas en die in 's-Gravendeel doen niet mee want die zijn door onbetrouwbare lasnaden in de roeden recent stilgezet uit voorzorg.’’

Is zo’n record alleen voor de leuk of gaat het om meer?

,,Het wordt georganiseerd door het Gilde van Vrijwillig Molenaars, die bestaan vijftig jaar. Ze willen zo aandacht creëren voor het molenaarsvak. Er worden meer molenaars gezocht want een deel is op leeftijd. Wij in de Hoeksche Waard hebben het geluk dat we er ook jongeren bij hebben. Onze jongste molenaar William is twintig jaar en hij draait op de molen in Goidschalxoord.

Hoe bijzonder is het dat er op een zaterdag honderden molenwieken ronddraaien?

,,Niet zo heel bijzonder want dan zijn de meeste vrijwillige molenaars vrij. Maar nu is het dus zo afgesproken dat ze allen op hetzelfde tijdstip draaiende zijn.’’

Ook in het buitenland doen molens mee aan de recordpoging. Hoe zit dat?

,,Molens zijn niet exclusief voorbehouden aan ons land, maar we hebben er door het unieke waterlandschap wereldfaam mee opgebouwd. Ook Duitsland staan molens en in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Hongarije, Oostenrijk, Bulgarije en zelfs in Nieuw-Zeeland - waar ze midden in de nacht draaien om op hetzelfde tijdstip aan te haken.

Hoe staat het trouwens met jullie stilgezette molens?

,,We zijn druk met het voorbereiden van acties om geld op te halen en met nadenken over oplossingen. Gaan we repareren of zetten we er nieuw roeden in; dat is zo’n beetje discussie in de stichting. We willen zo snel mogelijk knopen doorhakken want een molen die niet draait gaat hard achteruit.’’

