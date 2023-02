Mogos’ eerste goal voor GOZ was ook zijn laatste: ‘Zo drink je biertje met elkaar en zo is hij overleden’

Zijn vrouw en kinderen weer kunnen zien, al zijn het dan maar hun contouren - is de hartenwens van Hein

De val van 15 meter hoogte die Hein Noortman in 2016 in een klimhal maakte, zou voor menigeen letterlijk een doodsmak hebben betekend. Als Hein naar boven, als Magere Hein terug op de grond... Het medisch wonder krabbelde op, maar werd en bleef blind. Een zwartkijker - figuurlijk dan - werd Hein echter niet, want aan levenslust en hoop geen gebrek.