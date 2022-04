Mogelijke inbraak in Numansdorp blijkt loos alarm

Zomerkle­ding gezocht voor Oekraïners in Piershil

Voor de Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk worden opgevangen in het voormalige gemeentehuis in Piershil, zamelen vrijwilligers woensdag van 14.00 tot 16.00 uur kleding in. Dat gebeurt in gebouw De Wurf aan de Voorstraat 33 in Piershil.

4 april