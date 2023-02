Mogelijk bepalende periode breekt aan voor Excelsior: ‘Kans om punten te pakken is groter’

In de duels met FC Utrecht, Ajax en AZ mochten op voorhand geen goede resultaten worden verwacht van Excelsior. Komende maand gaat bepalen of de ploeg van Marinus Dijkhuizen in de kelder van de eredivisie blijft bivakkeren of een comfortabel gat met de onderste regionen slaat.

,,Elke wedstrijd is belangrijk, maar de komende vijf zijn wel de duels waarin een goed resultaat net wat realistischer is’’, aldus aanvoerder Redouan El Yaakoubi. ,,We spelen tegen gelijkwaardige tegenstanders, dus is de kans om punten te pakken groter. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben om erin te blijven, maar voetbal is een aparte sport. Dat maakt het ook leuk.’’