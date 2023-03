Moeder van drie kinderen werd dood gevonden in de badkamer: hoe belandde ze daar?

Opnieuw partnerge­weld? Voor de dood van een 35-jarige vrouw zit haar vriend vast

De hoofdverdachte van de dood van een 35-jarige vrouw uit Letland in een arbeidsmigrantenhotel op Rotterdam-Zuid is haar 27-jarige vriend. De Let ontkent iets te maken te hebben met haar overlijden. Als hij haar daadwerkelijk heeft gedood, is de moeder van nog jonge kinderen het vijfde slachtoffer van partnergeweld in één jaar tijd in Rotterdam.