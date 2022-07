Mix van Bram Roza Festival valt nog steeds in de smaak: ‘Eindelijk weer een cultureel feestje’

Altina gaat op werkvakan­tie in een ontwikke­lings­land: ‘Mooi hoe je ontwikke­ling van een dorp kunt opkrikken’

Met een Tia Maria in de hand lekker luieren aan de rand van een zwembad op een luxe resort. Dat is niet het type vakantie waar Altina Verhorst bevrediging uithaalt. Geef haar maar een werkvakantie in een ontwikkelingsland. In juli gaat ze wéér. Net zoals vele malen hiervoor, doet ze dat met World Servants, een vrijwilligersorganisatie die meebouwt aan beter onderwijs, goede gezondheidszorg en essentiële sociale voorzieningen.

16 juni