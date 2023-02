'Mitchel aan de Maas': deze vrolijke Rotterdammer krijgt een realityshow op SBS6

indebuurt.nlWe hebben nu al de leukste kijktip van het jaar! De meest enthousiaste Rotterdammer ever , Mitchel Viljeer, krijgt een eigen realityshow op SBS6. In ‘Mitchel aan de Maas’ volg je de vrolijkerd en zijn collega’s tijdens hun werkzaamheden binnen de Gemeente Rotterdam.

Voorbereidingen voor de voetbalwedstrijd Feyenoord – Ajax, de marathon van Rotterdam en natuurlijk Koningsdag 2023. Dit allemaal – en meer – is te zien in de nieuwe show, geregisseerd door Timon Moll (bekend van Chateau Meiland).

Viral video’s

Mitchel werkt ondertussen al dertien jaar bij Gemeente Rotterdam, wat voor hem aanvoelt als een ‘warm bubbelbad’. De kans is groot dat je hem al kent, want de positieveling ging meerdere keren viral met video’s over zijn werk. Onze favorieten zijn de strooivideo (‘Hatsikidee’) en persoonlijke vlog tijdens de marathon. Door zijn blije hoofd, herkenbare stem én Rotterdamse accent werd Mitchel in heel Nederland opgemerkt. Na grote talkshows, Dumpert en belletjes met Radio 538 is Mitchel nu klaar voor het echte werk.

Als er iemand trots is op zijn stad, werk en collega’s, dan is Mitchel het wel. In een interview vorig jaar vertelde hij ons: “Met mijn video’s wil ik een podium geven aan de uitvoerende takken van sport binnen de gemeente, zoals gladheidsbestrijders, vuilnismannen en –vrouwen en reinigers. Die gasten zijn ware kunstenaars. Het zijn de tovenaars van de stad. Ik vind het belangrijk om dat aan Rotterdammers te laten zien.” Dat gaat nu zeker gebeuren.

Kijken!

Je zult nog even geduld moeten hebben, want ‘Mitchel aan de Maas’ is vanaf dinsdag 11 april iedere week te zien op SBS6 en KIJK.nl. We kunnen alvast verklappen dat de eerste aflevering van de show in het teken staat van Zomercarnaval. De helden van Stadsbeheer hebben een grote uitdaging: het opruimen van honderdduizenden kokosnoten die straks door de straten rollen. Dat wordt smullen!

