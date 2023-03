Mirjam en Hans wonen in oud buurtcentrum: ‘Ik dacht: hoe kan ik hier nu een woonhuis van maken?’

Hoe de teloorgang van Fokker ervoor zorgde dat Peter (56) roman­schrij­ver werd: ‘Het is echt mijn kindje’

Doordat hij zijn baan verloor bij vliegtuigfabrikant Fokker ontdekte Peter Prins (56) uit Strijen dat in hem een schrijver school. Geen snelle weliswaar, want het schrijven van zijn bloedstollende debuutroman kostte meer dan 20 jaar. ,,Het is echt mijn kindje.’’