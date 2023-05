Minderjarige jongen opgepakt voor bedreigen Rotterdams Emmauscollege

UPDATEEen minderjarige jongen uit Rotterdam is maandagochtend aangehouden, nadat hij een Rotterdamse school bedreigd had via social media. Uit een mail gestuurd door de rector aan ouders, blijkt dat het gaat om het Emmauscollege in Rotterdam-Oost. De mail is in bezit van de redactie.