Minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam vanwege defect, ook problemen op spoor richting Rotterdam

Locoburge­mees­ter ontkent reden van politie om niet te fouilleren bij Zomercarna­val

Locoburgemeester Vincent Karremans stelt dat er bij het Zomercarnaval, ontsierd door twee schietpartijen, niet preventief is gefouilleerd omdat er geen aanleiding toe was en andere maatregelen mogelijk waren. Het al dan niet zonder aanzien des persoon kunnen controleren zou geen rol hebben gespeeld - al zegt de politie van wél: ,,Je kunt ook iedereen in een geel T-shirt fouilleren.’’