Minder stembureaus, tellers krijgen werk niet af: ‘Dit moet beter’

,,We waren niet klaar toen we om half twee ’s nachts stopten”, zegt Ingrid de Bruijn, één van de mensen die in de Zuidlandse Welkomkerk belast was met het tellen van de stemmen. Ook in jongerencentrum Maaswijk in Spijkenisse lukt het niet meer de formulieren van de waterschapsverkiezingen te rangschikken. Dat gebeurde daarom donderdagochtend in sporthal Olympia in Spijkenisse, waar alle stemformulieren van de provinciale en waterschapsverkiezingen werden herteld en op partij en kandidaten werden gerangschikt.

In Zuidland was het aantal stembureaus ingekrompen, in Spijkenisse ook. Daardoor was het bij veel stemlocaties erg druk. De Bruijn vindt dat het volgende keer anders moet, met meer stembureaus, net als bij de gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. Een gemeentewoordvoerster bevestigt dat het ‘op sommige plekken inderdaad te druk was’. ,,Daar moeten we absoluut van leren. We nemen dit mee in de evaluatie want dit moet beter kunnen.”

Pak slaag

Bij de Statenverkiezingen in Nissewaard won de BBB met 19,3 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD, PVV en JA21. In Voorne aan Zee hetzelfde beeld: BBB met 19,8 procent, de VVD daarachter en PVV en JA21 die evenveel stemmen kregen. In beide gemeenten verloren D66 en de PvdA licht en boekte GroenLinks een kleine winst. De winnaar van vier jaar geleden, Forum, werd de grote verliezer met 20 procent minder stemmen. Op Goeree-Overflakkee triomfeerde de BBB met 22,9 procent, gevolgd door de SGP, VVD en het CDA. Ook hier kreeg Forum een pak slaag.

