Milou en Ivo zijn niet meer doof: ‘We vinden het een wonder, het zijn horende wondertjes’

MET VIDEO Al 15 jaar lijden twee broers aan een onbekende ziekte, totdat Stefan Barakat ontdekt hoe het zit

Al jaren hebben twee broertjes zulke pijn in hun bovenbenen dat ze nauwelijks kunnen lopen. Waaraan ze lijden? Ze zijn van hot naar her gestuurd, maar niemand die het weet. Tot Stefan Barakat zich op onbekende ziektebeelden stort en via zebravisjes de eerste stap weet te zetten naar een effectieve behandeling. De vraag is: komt het nog op tijd voor beide broers?