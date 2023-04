Mica Pinto en Younes Namli, nu scorend, straks transfervrij weg bij Sparta?

Sparta krijgt na klinkende zege op Heerenveen top vier in het vizier

Het uitstekend presterende Sparta gaat nu zelfs met ruime cijfers van subtoppers winnen. Heerenveen kreeg ongenadig klop op Het Kasteel: 4-0. Alle doelpuntenmakers – Mica Pinto, Younes Namli, Shurandy Sambo en Vito van Crooij – hebben zo hun eigen verhaal in een collectieve wereldprestatie dit seizoen. Sparta, waar coach Maurice Steijn ziek was en ontbrak, is Twente weer even voorbij.