Metershoge wezens maken ‘ruzie’ in tentoonstelling: ‘Gaat over de ongelijkheid in de wereld’

Zin in iets écht aparts tijdens de kunstbeurs Rotterdam Art Week, deze week in de stad? Stap dan in de metershoge installatie van Johan Idema, waarin enge figuren ruzie lijken te maken over jou als bezoeker heen.

Wat kunnen we verwachten als we jouw tentoonstelling ‘Tolerance Test’ bezoeken?

,,Het is een opstelling van schilderijen van drieënhalve meterhoge wezens die de Rotterdamse kunstenares Charlotte Schleiffert heeft getekend en geschilderd. Het gaat om fantasiefiguren. Ze zijn voor een deel mens en voor een deel dier.”

Wat moet je je daarbij voorstellen?

,,De geschilderde wezens staan in een kring. Middenin de kring staan stoelen waar de bezoekers in kunnen gaan zitten om ze te bekijken. Ondertussen kun je luisteren naar een verhaal dat actrice Romana Vrede vertelt. Ook de wezens zelf zullen daarin te horen zijn.”

Maar wat is de bedoeling daarvan?

,,Allereerst zie je aan Tolerance Test dat beeldende kunst ook anders kan worden gepresenteerd dan in stilte hangend aan een witte muur. De inhoud gaat over de ongelijkheid in deze wereld. Die wil de kunstenares met haar wezens aan de kaak stellen. Daar maakt ze zich boos over. Haar woede daarover is het vuurtje waaruit de wezens die ze schildert geboren worden.”

Woede waarover dan?

,,Waarom kunnen sommige mensen een huis kopen of buitensporig rijk worden, maar anderen niet? Wat vinden we daar eigenlijk van? Sommige wezens willen de macht en doen er alles voor om die te krijgen. Zij kunnen dus best vervelend zijn. In het verhaal dat bij Tolerance Test verteld wordt, krijgen ze al snel ruzie met de anderen.”

Is Tolerance Test gratis?

,,De tentoonstelling is gratis. Maar er zijn ook twee voorstellingen in de tentoonstelling waarbij actrice Kimberley Agyarko het verhaal live voordraagt. Die zijn niet gratis.”

Tolerance Test is te zien bij culturele broedplaats BRUTUS in het M4H-gebied in Rotterdam tijdens de Rotterdam Art Week. Eerder was Tolerance Test te zien in het Drents Museum.

