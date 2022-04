Met virtual reality ervaren hoe het is om dement te zijn: ‘Pas dan weet je wat het met iemand doet’

Wat betekent dementie bijvoorbeeld voor jou in het dagelijkse leven? En hoe gaan anderen met je om? Met een speciale virtual reality-bril is dat nu te ervaren in het Odensehuis in Oud-Beijerland, een inloophuis voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie. Zij, én hun netwerk, hebben in het beginstadium veel vragen en kennen vaak heftige emoties en verwarring.