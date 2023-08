Met Rafael Nadal en Sergio Pérez als teameigenaren zijn deze raceboten klaar voor de start

Priscilla geniet van haar grote gezin: ‘Als kind was ik vaak alleen, mijn kinderen zijn dat nooit’

Als enig kind wilde Priscilla vroeger niets liever dan een broertje of zusje. Op jonge leeftijd wist ze dan ook al dat ze later zelf veel kinderen wilde krijgen. Dat is gelukt. En iedereen kan het reilen en zeilen van haar grote gezin gaan volgen op televisie.