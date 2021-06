Met pijn in het hart verkopen de eigenaren hun droomkasteel met sprookjestuin: ‘We hoefden bijna nooit op vakantie’

Evenement georgani­seerd dat niet doorging in de Hoeksche Waard? Ondernemer krijgt deel kosten terug

14 juni Wie een evenement heeft georganiseerd dat door corona niet heeft plaatsgevonden, hoeft daarvoor geen leges meer te betalen aan de gemeente. Dat is althans het voorstel van wethouders Paul Boogaard en Piet van Leenen aan de gemeenteraad. ,,We moeten als gemeente alles doen waar we invloed op hebben om ondernemers in deze tijd te helpen.”