Met het staatsburgerschap op zak kan Juan voor Oranje uitkomen: ‘Daar is het een beetje te laat voor’

Bloedspoor leidt politie naar inbreker: ‘Ik had beter thuis kunnen blijven vannacht’

De politie in Dordrecht slaagde er in de nacht van donderdag op vrijdag op curieuze wijze in om een verdachte van een inbraak bij zijn kladden te grijpen. Het volgen van een bloedspoor leidde agenten naar de vermoedelijke dader.

15 januari