Met het blote oog is ‘ie nauwelijks te zien, maar fotografen Ferry en Remco leggen het haarscherp vast

Fotograaf Ferry Krauweel en zijn buurman Remco van de Ree uit Zuid-Beijerland zijn gek op sterren kijken. Dinsdagavond legden ze de Orionnevel vast op de gevoelige plaat. ,,Ik voel me nietig als ik erover nadenk dat er zoveel is dat we niet met het blote oog kunnen zien.”

Wat is er zo bijzonder aan de Orionnevel?

,,Je kunt hem met het blote oog nauwelijks zien. Maar door hem te fotograferen na zonsondergang en voor de maan fel schijnt terwijl je de sluiter een half uur open laat staan, zie je dat hij er wel is.”

Maakt het nog uit wanneer je hem fotografeert?

,,In de winter is het vaak helder weer, door de kou zitten er minder rimpelingen in de lucht. Dat is gunstig.”

Wat is de Orionnevel eigenlijk?

,,Een hele grote gaswolk met daarin duizenden sterren. Er worden steeds nieuwe sterren geboren uit samenklonterend gas in de wolk. In de nevel die we nu zien, zitten naar schatting tweeduizend jonge sterren. Die geven heel veel licht. Daarom is de wolk goed te zien.”

Bevindt de Orionnevel zich in ons zonnestelsel?

,,Nee, de nevel is zelf een zonnestelsel. Dat ligt heel ver buiten het onze. Het bevindt zich op een afstand van zo'n 1400 lichtjaar van de aarde. Een lichtjaar is de afstand die het licht van de ster aflegt om op aarde aan te komen.”

Ferry Krauweel en Remco van der Ree

Betekent dit dat het licht van de Orionnevel dat we op de foto zien 1400 jaar al geleden ontstaan is?

,,Inderdaad. Het komt van heel erg ver en lang geleden. Ter vergelijking: licht van de zon doet er acht minuten over om de aarde te bereiken.”

Is er eigenlijk wetenschappelijk materiaal van de nevel beschikbaar?

,,Sinds 1977 reizen er satellieten door de ruimte die data verzamelen en doorsturen, de Voyager 1 en 2. Met de Hubble telescoop van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de Orionnevel ook goed te bestuderen.”

Waarom wil je de Orionnevel zo graag fotograferen?

,,Ik vind het heel bijzonder dat we iets van heel ver weg, dat je niet met eigen ogen kunt zien, kunnen vastleggen. Daardoor weet je dat het er wél is. Ik voel me nietig als ik me dat realiseer.”

Ferry Krauweel (met baard) en zijn buurman Remco met hun telescoop in de achtertuin

