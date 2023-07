Met extra ogen in de lucht haalt de politie echt alles uit de kast om explosiegolf te stoppen

Geen praatjes en verse eierkoeken meer bij Margriet, bakkerij De Kruimel gaat dicht: ‘Ik kan niet anders’

Iedereen is er welkom voor het kopen van hun brood, maar ook voor een babbel, een gratis bak koffie en een vriendelijk gezicht. Het doet Margriet de Leeuw (53) net zo veel pijn als haar klanten, maar haar bakkerij De Kruimel sluit de deuren. Zaterdag is ze nog één laatste dag open. ,,Dit is met pijn in het hart, maar ik kan niet anders.’’