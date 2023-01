Met de bus naar Kees van Dongen in Singer Laren: ‘Hoe fijn is het om dicht bij huis in te stappen?’

Woensdag 8 maart gaat de bus van Art to See Voorne voor het eerst naar een culturele bestemming. Initiatiefneemster Margareth van Rooijen kan bijna niet wachten.

Wat is Art to See Voorne?

,,Cristina Vaudo en ik organiseren uitstapjes naar musea, steden en theatervoorstellingen. Er zijn opstapplaatsen in Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse. De dag begint niet op de plaats van bestemming. In de bus vertellen we al nodige. Het gaat tijdens het uitstapje ook om de ongedwongen en gezellige sfeer.’’

Waar gaan jullie 8 maart naartoe?

,,We bezoeken de prachtige expositie van schilder Kees Verwey en van beeldhouwer Mari Andriessen in het Verwey Museum Haarlem. We krijgen een rondleiding. Daarna is er nog tijd om de stad te verkennen. Bezoek bijvoorbeeld de Sint Bavokerk of het Frans Hals Museum.’’

Quote Na het bezoek aan de prachtige exposities is er nog tijd om Haarlem te verkennen Margareth van Rooijen , Initiatiefneemster Art to See Voorne

Jullie komen uit de culturele sector?

,,Velen kennen Cristina van het Aanschuifatelier in Brielle. Ik ben theatermaakster. We zijn twee gepassioneerde vrouwen en hebben ervaring met het organiseren van culturele bustochten.’’

Waarom organiseren jullie uitstapjes?

,,We merken dat mensen graag met kunst en cultuur bezig zijn. Vanuit Voorne-Putten zijn de bestemmingen niet gemakkelijk te bereiken. Hoe fijn is het om dicht bij huis in de bus te stappen en vlak voor het museum, het theater of midden in de stad uit te stappen?’’

Hoe kun je je opgeven?

Stuur een bericht naar arttoseevoorne@poositivoos.nl. Of bel naar 06 29168180 of 06 51786178. Deze dag kost met een Museumkaart 45 euro en zonder 54 euro. De volgende bestemming is ook al bekend: in april gaan we naar de tentoonstelling van Kees van Dongen in Singer Laren.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.