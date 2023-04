Melding schietpartij Laan op Zuid leidt tot drie aanhoudingen voor drugsbezit

Winkelcen­trum Keizers­waard gedeelte­lijk ontruimd na vlam in de pan bij Turks restaurant

Winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam is vrijdagavond gedeeltelijk ontruimd vanwege een kleine brand in een Turks restaurant. Door de brand ging de sprinklerinstallatie in het winkelcentrum af. Eén persoon raakte lichtgewond.