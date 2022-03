Meisje (3) overleden in Heinenoord, fietsje bij vijver gevonden

Een 3-jarige meisje is zondagavond overleden in Heinenoord. Ze was in een visvijver gevallen tussen de Oranjestraat en de Bernhardstraat. Hulpdiensten probeerden tevergeefs om haar te reanimeren.

Het meisje was sinds ongeveer 19:30 uur vermist. Even later werd haar fiets gevonden bij het water. Nadat het meisje uit het water werd gehaald, is geprobeerd om haar te reanimeren. Er werd ook een traumahelikoper opgeroepen. De ouders zijn geïnformeerd en worden opgevangen, zo laat de politie weten.

Alarm

,,Het is natuurlijk een heel heftige gebeurtenis. Heinenoord is een kleine gemeenschap in de Hoeksche Waard waar veel mensen elkaar kennen. Dit raakt iedereen’’, zegt een woordvoerder van de politie. Volgens buurtbewoners zou de vader alarm hebben geslagen toen het meisje plotseling weg was. De vader zou haar ook uit het water hebben gehaald.

Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard Charlie Aptroot gaat maandag direct informeren of de familie behoefte heeft aan contact. ,,Dit is zo afschuwelijk. Voor ouders is dit je ergste nachtmerrie. Mocht de familie er prijs op stellen dan kom ik langs. Volgens Aptroot is ook hulp beschikbaar voor de betrokken hulpverleners en dorpelingen die daar behoefte aan hebben. ,,Dit is vreselijk voor iedereen.’’

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

