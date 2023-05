Megaspandoek én muurschildering op komst: Feyenoorders halen al ruim 100.000 euro op

Café’s in Oud-Beijerland strijden voor ‘coronater­ras’: ‘Het brengt bijna de helft van onze omzet op’

De uitbaters van de café’s Me Moeder en Van Speyck in Oud-Beijerland zitten ermee in hun maag: de status van hun ‘tijdelijk (corona)terras’. Zij zien het liefst dat de gemeente Hoeksche Waard er het stempel ‘permanent’ op plakt. Maar er is een tegenkracht.