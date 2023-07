Meeuwenkolonie terroriseert de buurt en blijkt nu ook nog eens vogelgriep te hebben

Vogelgriep Opruimen dode vogels gaat vaak mis en dat is riskant: ‘Op één grote hoop is juist gevaarlijk’

Dode meeuwen vallen de laatste tijd bij bosjes uit de lucht. De oorzaak: vogelgriep. Maar wie ruimt de arme beesten op? Dierenorganisaties en deskundigen vinden dat de overheid daar veel meer werk van moet maken. Een rammelend opruimbeleid is gevaarlijk, want kan tot verdere verspreiding leiden. ,,Ook al is de kans klein, wij kunnen ook vogelgriep oplopen.’’