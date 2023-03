Meester Mo moet weer aangenomen worden en goedkoop de auto opladen

lezersbrievenParkeren, al dan niet betaald. Verkeersmaatregelen. Het zijn de onderwerpen waar veel lezers zich druk om maken, of soms zelfs boos over zijn. En waar we dus vaak brieven over ontvangen. Maar ook het ontslag van Meester Mo, de geliefde buurtvader die zich al 17 jaar inzet voor jongeren in Bloemhof, raakt lezers.

Goedkoop laden in Rotterdam

In Rotterdam is de stroom aan de laadpalen het goedkoopst, meldt het AD. Toch loopt het geen storm in de Maasstad. Zeker 80% van de elektrische rijders laadt thuis of op de zaak op. Aan de duurdere laadpalen ‘tankt’ men dan voldoende om thuis te komen. Volgens de Telegraaf gaan elektrische rijders weer over naar fossiel als stroom zo duur blijft. Daar komt nog bij dat er vanaf 2026 wegenbelasting moet worden betaald voor elektrische auto’s. De verzekering is sowieso al duurder. Ik denk dus dat het elektrisch rijden nog een lange weg te gaan heeft.

Kor van der Heiden

Puttershoek

Verkeersexperiment Numansdorp

Sinds een week is naar huis rijden in Numansdorp een ramp. De gemeente heeft de Rijksstraatweg en de Burgemeester de Zeeuwstraat vol gezet met allerlei rotzooi om chicanes te maken. En verkeerslichten die zo zijn afgesteld dat het echte stoplichten zijn. Dit alles zonder enig officieel verkeersbesluit. Want ja, het is een experiment. Een experiment met eigenlijk maar 1 uitkomst. Het permanent invoeren van de blokkade. Inspraak? Die is op de manier zoals gebruikelijk in de gemeente Hoeksche Waard; niet of achteraf waarbij de uitkomst al zeker is. Waar blijven nu de weggepeste automobilisten allemaal? Ze veroorzaken elders overlast. Dus het verdwenen verkeer op de ‘centrale as’ is voor de ambtenaar “experiment geslaagd”, maar inwoners worden met gevolgen opgezadeld.

Ad van Poppel

Numansdorp

Meester Mo

Hopelijk ziet Sol in dat ze meester Mo weer moeten aannemen. Ook mij overkwam iets gelijksoortigs, nadat ik mezelf echt 30 jaar bewezen had. Of ik had niet voldoende opleiding of voldeed niet aan het profiel. ContourdeTwern en Dock gaven mij nog wel even kans. Ik ben helemaal klaar met Welzijn. De Duimdroppen moeten dicht, speeltuinen gaan dicht. Welzijn bestaat niet meer!

Inge Schippers

Rotterdam

Winsten grote bedrijven

Met verbazing lazen we de laatste tijd over de megawinsten van een aantal grote bedrijven, waar een beperkt aantal aandeelhouders vette vruchten van plukt. Hoe zit het met de bedrijven die diezelfde bedrijven aan de gang houden? Hoeveel winst maken die? Toeleveranciers en installateurs die uitgeknepen worden tot het laatste dubbeltje. Maar wel verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de energietransitie. Verbazingwekkend dus dat een van de grootste installateurs van dit land door de uitknijpmethodes een winst ‘mag’ behalen van 1 tot 1,5%. Niet vreemd dat salarissen in die bedrijfstakken niet meestijgen met de inflatie. Die schuld ligt bij de grote bedrijven en hun aandeelhouders.

C. J. Blok

Mookhoek

