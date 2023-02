Meerdere autoruiten ingetikt in Poortugaal, politie zoekt dader(s)

Automobi­list knalt op Zuidendijk op boom en raakt gewond bij eenzijdig ongeval

Een automobilist is vanmiddag in Dordrecht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De bestuurder botste op de Zuidendijk tegen een boom. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Onderdelen van het voertuig lagen verspreid over de dijk.