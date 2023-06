Meerdere aanhoudingen bij politiecontrole na drugs- en verkeeroverlast in Oude Westen

Drie inwoners van 's-Gravendeel krijgen celstraf voor hun rol tijdens de nieuwjaars­rel­len

Een 23-jarige inwoner van 's-Gravendeel is woensdag veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor zijn rol bij de nieuwjaarsrellen in zijn dorp. De man gooide zwaar vuurwerk in de richting van de politie.