Meer mensen in Barendrecht betrapt op rijden onder invloed

Play-offs om Europees voetbal lijken Sparta niet meer te kunnen ontgaan na winst in Emmen

Koki Saito is allang niet meer ‘die leuke invaller’ bij Sparta. De van de City Football Group gehuurde Japanner schoot de Rotterdammers bij FC Emmen naar de drie punten met een fenomenaal doelpunt en ook Vito van Crooij deed vlak voor tijd een duit in het zakje: 0-2. Sparta is nu zelfs FC Twente (voor even) voorbij en kan de play-offs om Europees voetbal nauwelijks nog mislopen.