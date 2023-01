Meer autodiefstallen in Rotterdam en Schiedam: steden staan in top 5 van Nederland

Autobezitters in Rotterdam maken meer kans dat hun voertuig wordt gestolen door dieven dan elders in het land. De Maasstad heeft de twijfelachtige eer om in de top 5 te staan als het om diefstal van voertuigen gaat. Ook Schiedam ‘scoort hoog’. Verder valt op dat de cijfers flink zijn gestegen.

Het afgelopen jaar werden in Rotterdam 1.841 voertuigen gestolen (11,9 per 10.000 inwoners). In 2021 werd er nog 1.591 keer aangifte gedaan na diefstal van voertuigen, zoals personenauto’s, bedrijfswagens en brom- en snorfietsen. Het gaat om een stijging van zo'n 15 procent.

In Schiedam werd dat afgelopen jaar 229 keer aangifte van autodiefstal gedaan. Omgerekend gaat het om 12,3 voertuigen per 10.000 inwoners. Alleen in de gemeenten Diemen en Waalre worden meer van dit soort diefstallen per inwoner gepleegd dan in Schiedam en Rotterdam.

Voertuig teruggevonden

Ook in Vlaardingen gingen dieven er vorig jaar relatief vaak met een voertuig vandoor, meldt kenniscentrum LIV op basis van aangiftecijfers van de RDW en de politie. De gemeente Brielle is - zowel in relatieve als absolute zin - daarentegen de meest veilige haven in de regio. Daar werden ‘slechts’ 13 auto's, bedrijfswagens of andere voertuigen ontvreemd.

Sommige slachtoffers vinden hun gestolen voertuig overigens later wel weer terug. Dat gebeurde het afgelopen jaar in 42 procent van de gevallen in Rotterdam. In Schiedam werd 43 procent van de voertuigen teruggevonden.

Dieven sloegen vaker toe

Autodieven sloegen in 2022 voor het eerst in jaren weer vaker toe. In totaal werden in Nederland ruim 22.300 voertuigen gestolen, gemiddeld zo’n 21 procent meer dan in 2021. Volgens het LIV zijn auto’s van drie, vier of vijf jaar oud het vaakst doelwit. Maar ook het aantal diefstallen van auto’s van twintig jaar of ouder is volgens het kenniscentrum opvallend gestegen.

Toyota’s blijken het meest populair bij dieven, zowel de elektrische varianten als de benzineauto’s van het Japanse merk. Er werden afgelopen jaar in totaal bijna 6.000 autodiefstallen gepleegd in Nederland, zo’n elf procent meer dan een jaar eerder. Naast auto’s werden in 2022 ook meer voertuigen als motoren, brom- en snorfietsen en bedrijfswagens gestolen.

