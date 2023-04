Medewerker van rederij verdacht van cokesmokkel, bedrijf in verlegenheid gebracht

Even naar Parijs en op en neer naar Amsterdam: Nathalié vliegt en rent voor kledingweb­shop

In de coronatijd nam de groei van het aantal webshops een hoge vlucht. Met de fysieke winkel op (een tijd)slot kwam het in de Hoeksche Waard grotendeels aan op ‘online overleven’. Ook Nathalié Loetawan startte in die tijd haar kledingwebshop op. Niet uit economische noodzaak, maar uit hobbyisme. En nu heeft ze een ‘tonnenbedrijf’.