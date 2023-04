Medewerker bedreigd met mes bij overval supermarkt Eudokiaplein

Én weer flikt zij het: Hoeksche Waard mag zich verheugen in landelijke belangstel­ling door foto van Tamar

Zou er een prijs bestaan voor de beste promotor van Hoeksche Waard, dan ging die naar Tamar van der Wel uit Zuid-Beijerland. De amateurfotografe is er voor de tweede keer in een halfjaar tijd in geslaagd het natuurschoon op het eiland onder de aandacht te brengen van een groot publiek.