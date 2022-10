Medeoprichter Grootouders voor het Klimaat geeft lezing in Numansdorp: ‘Doen het voor de jongeren’

Woning in Oud-Beijerland drie maanden gesloten na vondst hennepkwe­ke­rij

Een woning aan de Bloys van Treslongstraat in Oud-Beijerland is op last van waarnemend burgemeester Charlie Aptroot van Hoeksche Waard voor drie maanden gesloten. De sluiting volgt op een actie van de politie, die eerder deze maand een hennepkwekerij in de woning aantrof.

13 oktober