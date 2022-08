Medeleven met slachtoffers na drama bij buurtbarbecue: ‘Het was een apocalyptisch tafereel’

met video Jip maakt op zijn zolderka­mer de mooiste miniaturen: ‘Mijn lijfspreuk is die van Pippi Langkous’

Als een tiener in een telefoonwinkel, zó moet een modelbouwer zich voelen wanneer hij de hobbykamer van Jip van der Pols betreedt. Er hangt geen dartbord op de zolderkamer in Piershil, er staat geen bar met tap en geen luierbank met zicht op een flatscreen. Nee, in deze mancave worden heteluchtmotoren en stoommachines in miniformaat gemaakt.

26 augustus