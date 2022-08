Max (17) ziet klimaatverandering met eigen ogen: ‘Normaal is rond deze tijd alles groen, nu is het bruin’

Juwelier een dag na de plofkraak: ‘Achterge­ble­ven sieraden zijn vrijwel gezand­straald’

Een dag na de plofkraak is het nog altijd een enorme ravage bij juwelier Bijland in Oud-Beijerland. En de eigenaar zit nog vol vragen. Zo is het nog altijd onbekend of de 21-jarige verdachte die maandagochtend vroeg werd opgepakt daadwerkelijk de dader is. Ook heeft hij naar eigen zeggen de buitgemaakte sieraden nog niet terug.

16 augustus