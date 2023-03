Massale prikactie tegen ernstige infectieziekten

In de Spijkenisser sporthal Den Oert krijgen kinderen tussen de 10 en 18 jaar uit die plaats en Rozenburg een prik op de dinsdagen 21 maart van 14.00 tot 17.00 uur en 16 mei van 13.00 tot 18.00 uur. Tieners uit Voorne aan Zee kunnen op de woensdagen 22 maart van 14.00 tot 17.00 uur en 17 mei van 14.00 tot 18.00 uur naar sportcomplex De Eendr8 in Hellevoetsluis. En kinderen op Goeree-Overflakkee zijn op de woensdagen 29 maart van 15.00 tot 17.00 uur en 10 mei van 14.00 tot 17.00 uur aan de beurt in sporthal De Staver in Sommelsdijk. Kinderen tot en met 9 jaar krijgen de vaccinatie in één van de CJG-gebouwen in de buurt.